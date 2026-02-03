लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

विश्वकप अभ्यास मैच में इंडिया ए ने अमेरिका को 38 रनों से हराया

On
विश्वकप अभ्यास मैच में इंडिया ए ने अमेरिका को 38 रनों से हराया

मुंबई, 03 फरवरी (वेब वार्ता)। नारायण जगदीशन (104), कप्तान आयुष बडोनी (नाबाद 60) की विस्फोटक पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत सोमवार को इंडिया ए ने टी-20 विश्वकप अभ्यास मुकाबले में अमेरिका 38 रनों से शिकस्त दी।

आज यहां अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए ने नारायण जगदीशन 55 गेंदों में (104), आयुष बडोनी 26 गेंदों में (60), तिलक वर्मा (38) और प्रियांश आर्य (28) रनों विस्फोटक पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट पर 238 रनों का स्कोर खड़ा किया।

जगदीशन ने अपनी पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाये। वहीं बडोनी ने छह चौके और चार छक्के जड़े। अमेरिका के लिए अली खान, जसदीप सिंह और शुभम रांजने ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका की टीम 19.4 ओवरा में 200 रन ही बना सकी और 38 रनों से मुकाबला हार गई। अमेरिका के लिए ऐंड्रियस गौस ने (44), संजय कृष्णमूर्ति (41), शुभम रांजने (28), हरमीत सिंह (25), मोहम्मद मोहसिन (21), मिलिंद कुमार (18) और कप्तान मोनांक पटेल 10 रन बनाकर आउट हुये।

इंडिया ए के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। नमन धीर को दो विकेट मिले। आयुष बडोनी, तिलक वर्मा, अशोक शर्मा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: T20 World Cup Cricket

Related Posts

अंडर-19 विश्व कप : भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा

अंडर-19 विश्व कप : भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा

भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार, मगर पीसीबी ने आईसीसी को नहीं दी जानकारी

भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार, मगर पीसीबी ने आईसीसी को नहीं दी जानकारी

भारत से मैच के बहिष्कार पर आईसीसी की सख्त चेतावनी, पाकिस्तान की चयनात्मक भागीदारी पर उठे सवाल

भारत से मैच के बहिष्कार पर आईसीसी की सख्त चेतावनी, पाकिस्तान की चयनात्मक भागीदारी पर उठे सवाल

टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने बेन सियर्स को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया

टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने बेन सियर्स को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया