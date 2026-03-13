लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

टी20 विश्व कप फतेह के बाद नवादा पहुंचे स्टार क्रिकेटर ईशान किशन

 अपनी दादी डॉ. सावित्री शर्मा का लिया आशीर्वाद, घर के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़

On
टी20 विश्व कप फतेह के बाद नवादा पहुंचे स्टार क्रिकेटर ईशान किशन

नवादा, 13 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन गुरुवार रात बिहार के नवादा पहुंचे। टी20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद यह उनका अपने पैतृक निवास का पहला दौरा था।

ईशान सड़क मार्ग से करीब 120 किलोमीटर का सफर तय कर सीधे पुरानी जेल रोड स्थित अपनी दादी और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. सावित्री शर्मा के आवास पर पहुंचे।

जैसे ही ईशान ने अपनी दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पूरे परिवार में खुशी के आंसू और उल्लास का माहौल छा गया। ईशान ने अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने दादा-दादी के मार्गदर्शन और संस्कारों को दिया है।

ईशान किशन के नवादा पहुंचने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनकी दादी के घर के बाहर सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आधी रात को भी लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने और सेल्फी खिंचवाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे।

प्रशंसकों का जोश इतना अधिक था कि स्थानीय प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ईशान ने भी मुस्कुराकर प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया, जो यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने के बावजूद वे अपनी मिट्टी और जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

विश्व कप में ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें देश के युवा क्रिकेटरों का नया आइकन बना दिया है। नवादा के स्थानीय लोगों का कहना है कि ईशान की सफलता बिहार की प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत से दुनिया जीती जा सकती है।

ईशान किशन के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के बीच समय निकालकर अपने घर आना स्थानीय क्रिकेट प्रेम को और बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल, ईशान कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, जिसके बाद वे आगामी सीरीज के लिए फिर से टीम इंडिया के कैंप में शामिल होंगे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Ishan Kishan Cricket

Related Posts

टी20 वर्ल्ड कप: जिम्बाब्वे पर भारत की 72 रन से जीत

टी20 वर्ल्ड कप: जिम्बाब्वे पर भारत की 72 रन से जीत

भारतीय टीम के चैंपियन बनने की उम्मीद: नयन मोंगिया

भारतीय टीम के चैंपियन बनने की उम्मीद: नयन मोंगिया

टी20 वर्ल्ड कप : भारत के लिए आसान नहीं रहा सुपर-8 तक का सफर, बल्लेबाजी में नजर आई ये खामियां

टी20 वर्ल्ड कप : भारत के लिए आसान नहीं रहा सुपर-8 तक का सफर, बल्लेबाजी में नजर आई ये खामियां

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का मिशन 2028

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का मिशन 2028