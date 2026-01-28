वडोदरा : पैरा खेल महाकुंभ 2025 में वडोदरा के तैराकों का दबदबा

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित पैरा खेल महाकुंभ 2025 में वडोदरा के पैरा तैराकों ने शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में वडोदरा की पैरा तैराक गरिमा व्यास और कश्यप नयन सुरती ने स्वर्ण पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

प्रतियोगिता में गरिमा व्यास ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक और 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पैराप्लेजिक एथलीट गरिमा व्यास एक अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं। उन्होंने कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका खेल जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत का प्रेरणादायी उदाहरण माना जाता है। पैरा खेल महाकुंभ 2025 में उनकी डबल गोल्ड उपलब्धि ने उन्हें देश के शीर्ष पैरा तैराकों की श्रेणी में और मजबूत स्थान दिलाया है।

वडोदरा की सफलता को आगे बढ़ाते हुए कश्यप नयन सुरती ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी इस उपलब्धि से वडोदरा में पैरा स्विमिंग के बढ़ते स्तर और संभावनाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है।

दोनों खिलाड़ी वडोदरा के निवासी हैं और समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोच विवेक सिंह बोरलिया तथा कृष्णा पंड्या के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी इस सफलता में कोचिंग स्टाफ की मेहनत और सुव्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली की अहम भूमिका रही है। वडोदरा के इन पैरा तैराकों की उपलब्धियों से न केवल शहर बल्कि पूरे राज्य में गर्व और उत्साह का माहौल है।