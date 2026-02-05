डब्ल्यूपीएल 2026 फाइनल: पहली ट्रॉफी की तलाश में दिल्ली कैपिटल्स, आमने-सामने होंगी जेमिमा-स्मृति

वडोदरा, 05 फरवरी (वेब वार्ता)। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। यहां बीसीए स्टेडियम (कोटांबी) में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

डीसी पहली बार डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीतने उतरेगी, जबकि आरसीबी अपने शानदार अभियान को खिताब के साथ खत्म करना चाहेगी।

शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना, और ऋचा घोष जैसे भारतीय सितारे मंच सजाएंगे, जबकि मारिजाने कैप और लॉरा वोल्वार्ड्ट जैसी विदेशी खिलाड़ी मुकाबले को और खास बनाएंगी। जब जेमिमा और स्मृति आमने-सामने होंगी, तब मैदान पर दोस्ती और प्रतिस्पर्धा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

दिल्ली कैपिटल्स का फाइनल तक का सफर आसान नहीं रहा। कई मुकाबलों में ‘करो या मरो’ की स्थिति से गुजरते हुए डीसी ने फाइनल में जगह बनाई है। यह उनका चौथा प्रयास है, और टीम पर दबाव भी उतना ही ज्यादा रहा है। वहीं आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा दिखाया।

आठ में से छह मैच जीतकर ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली आरसीबी आत्मविश्वास से भरी हुई है। एलिस पेरी की गैरमौजूदगी में ग्रेस हैरिस ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को मजबूती दी है।

दोनों टीमों की रणनीति भी अलग-अलग नजर आ रही है। आरसीबी पूनम वस्त्राकर को विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में उतार सकती है। अरुंधति रेड्डी की वापसी और लेग स्पिनर प्रेमा रावत की संभावित एंट्री से टीम को अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने सफल संयोजन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती और पूरे सीजन में इस्तेमाल किए गए 13 खिलाड़ियों पर ही भरोसा जता सकती है।

मैच की शुरुआत में शेफाली वर्मा और लिजेल ली की जोड़ी बनाम आरसीबी की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की टक्कर खास रहेगी। नई गेंद से बेल काफी खतरनाक साबित हुई हैं। पावरप्ले में शेफाली और ली की आक्रामक बल्लेबाजी दिल्ली की जीत की कुंजी रही है, खासकर बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय।

आरसीबी के लिए कप्तान स्मृति मंधाना की भूमिका बेहद अहम होगी। उनकी निरंतरता टीम को तीसरा खिताब दिला सकती है। यह जीत भारतीय क्रिकेट में उनकी लीडरशिप को और मजबूत बना सकती है। वहीं ग्रेस हैरिस का स्ट्राइक रेट 181 रहा है, जो 50 से ज्यादा गेंद खेलने वाली बल्लेबाजों में सबसे बेहतर है। दिल्ली की नंदिनी शर्मा 16 विकेट के साथ डब्ल्यूपीएल 2026 में भारतीय गेंदबाजों में सबसे आगे हैं।

आंकड़े भी मुकाबले को और रोचक बनाते हैं। जिन मैचों में शेफाली और ली की 50 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई है, उनमें दिल्ली अजेय रही है। वहीं, आरसीबी की डेथ ओवर गेंदबाजी सबसे किफायती रही है, जिसका इकॉनमी रेट 8.27 है, जबकि दिल्ली 8.37 के साथ दूसरे स्थान पर है।

वडोदरा की पिच पर घास की अच्छी परत है, जो स्पिनरों को मदद दे सकती है। ओस का असर इस बार कम रहने की उम्मीद है, लेकिन हालात तेजी से बदल सकते हैं। ऐसे में रणनीति और फैसले निर्णायक होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी अपनी जीत की लय बरकरार रखेगी या दिल्ली कैपिटल्स इतिहास रचते हुए पहली बार डब्ल्यूपीएल खिताब जीतेगी?