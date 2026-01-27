न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर भारत ने टी20 में लगातार 10वीं जीत दर्ज की

गुवाहाटी, 26 जनवरी (वेब वार्ता)। अभिषेक शर्मा (नाबाद 68) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 57) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने रविवार को तीसरे टी-20 मुकाबले में 60 गेंदे शेष रहते न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह टी-20 में भारत की लगातार 10वीं जीत है।

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मैच की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई। चौथे ओवर में ईश सोढ़ी ने इशान किशन को आउटकर इससाझेदारी को तोड़ा। इशान किशन ने 13 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 28 रनों की पारी खेली।

भारत ने 10 ओवरों में दो विकेट पर 155 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अभिषेक (14 गेंद) में अपना अर्धशतक पूरा कर हार्दिक पंड्या (16 गेंद) को पीछे किया। इस सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी भी युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है।

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सात चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए नाबाद 68 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए नाबाद 57 रन बनाये। इस जीत के साथ ही भारत ने

पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

यह टी-20 में भारत की लगातार 10वीं जीत है। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और ईश सोढ़ी ने एक-एक विकेट लिये।

इससे पहले आज यहां जसप्रीत बुमराह (तीन विकेट), रवि बिश्नोई और हार्दिक पंड्या (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 153 के स्कोर पर रोक दिया था।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 34 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। डेवन कॉन्वे (एक) को हर्षित राणा ने आउट किया।

रचिन रविंद्र (चार) को हार्दिक पंड्या ने तथा टिम साइफर्ट (12) को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई। 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मार्क चैपमैन 23 गेंदों में 32 रन को आउट कर इस साझेदारी का

अंत किया।

डैरिल मिचेल (14) को हार्दिक पंड्या ने आउट किया। काइल जेमीसन (तीन) को बुमराह ने बोल्ड आउट किया। मैट हेनरी (एक) आठवें विकेट के रूप में रनआउट हुये। न्यूजीलैंड का 20वें ओवर में कप्तान मिचेल सैंटनर 17 गेंदों में 27 के रूप में गिरा।

न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 153 रन का स्कोर बनाया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट लिये। रवि बिश्नोई को दो-दो विकेट मिले। हर्षित राणा ने एक बल्लेबाज को आउट किया।