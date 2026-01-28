महिला प्रीमियर लीग: दिल्ली पर रोमांचक जीत से गुजरात दूसरे स्थान पर

वडोदरा, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। बेथ मूनी (58) के शानदार अर्धशतक, राजेश्वरी गायकवाड़ (20 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी और सोफी डिवाइन के चार विकेट सहित बेहतरीन आखिरी ओवर से गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को मंगलवार को आखिरी गेंद पर तीन रन से रोमांचक अंदाज में हराकर महिला प्रीमियर लीग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

गुजरात ने नौ विकेट पर 174 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया है और फिर दिल्ली को 20 ओवर में आठ विकेट पर 171 रन पर रोक दिया। दिल्ली इस हार के बाद छह अंकों के साथ चौथे स्थान पर है।

175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, दिल्ली कैपिटल्स ने शेफाली वर्मा की बदौलत तेज शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में गायकवाड़ ने उनकी पारी को खत्म कर दिया। बीच के ओवरों में दिल्ली की कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाया।

सोफी डिवाइन ने ली पर अपना शानदार दबदबा जारी रखा, उन्हें टी20 में 11वीं बार आउट किया, और इस फॉर्मेट में जेमिमा रोड्रिग्स को भी पांचवीं बार आउट किया। दबाव और बढ़ गया जब एश्ले गार्डनर ने बीच के ओवरों में मारिज़ैन कैप को आउट कर दिया, जिससे नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे।

निकी प्रसाद की 47 रन जुझारू पारी और राणा (29) के शानदार कैमियो ने मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन जायंट्स ने आखिर में धैर्य बनाए रखा और एक करीबी मुकाबला जीत लिया। डिवाइन ने 17वें ओवर में 23 रन दिए, लेकिन उन्होंने 4 विकेट लिए।

सोफी डिवाइन(13) ने गुजरात के लिए एक शानदार शुरुआत करके माहौल बनाया, तीसरे ओवर में मारिज़ैन कैप के आउट होने से पहले उन्होंने कुछ शुरुआती बाउंड्री लगाईं। इसके बाद अनुष्का शर्मा (39) और बेथ मूनी (58) के बीच एक शांत और असरदार पार्टनरशिप हुई। शर्मा ने 25 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 39 रन बनाए, जबकि मूनी ने 46 गेंदों में सात चौकों की मदद से एक अच्छी फिफ्टी बनाकर पारी को संभाला।

जब जायंट्स एक मजबूत फिनिश की ओर बढ़ रहे थे, तभी श्री चरणी ने अपनी शानदार बॉलिंग से मैच का रुख बदल दिया, उन्होंने 31 रन देकर चार विकेट लिए और रन बनाने की रफ्तार को धीमा कर दिया, बाकी बॉलिंग अटैक के अच्छे साथ से, दिल्ली कैपिटल्स गुजरात जायंट्स को कंट्रोल में रखने में कामयाब रही, लेकिन तनुजा कंवर की 11 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 21 रन की छोटी सी पारी ने उन्हें 174 के स्कोर पर पहुंचा दिया जो अंत में मैच विजयी साबित हुआ।