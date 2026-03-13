लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : फैमिली कोर्ट में सनसनीखेज वारदात, गुजारा भत्ता विवाद में पति ने पत्नी पर एसिड फेंका

कोर्टरूम में मची अफरा-तफरी, 61 वर्षीय महिला की आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त; आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने खुद भी जहर निगला

On
सूरत : फैमिली कोर्ट में सनसनीखेज वारदात, गुजारा भत्ता विवाद में पति ने पत्नी पर एसिड फेंका

सूरत : शहर के डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन स्थित फैमिली कोर्ट में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब गुजारा भत्ता केस की सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद वकील व अन्य लोग स्तब्ध रह गए।

जानकारी के अनुसार, यह घटना सूरत डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन के A-ब्लॉक की पांचवीं मंजिल पर स्थित फैमिली कोर्ट में हुई। यहां चल रही सुनवाई के दौरान करीब 75 वर्षीय आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अचानक अपनी 61 वर्षीय पत्नी पर एसिड फेंक दिया। एसिड सीधे महिला के सिर और चेहरे पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई।

महिला के वकील के मुताबिक, एसिड के कारण उसकी एक आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायल महिला को इलाज के लिए पार्ले पॉइंट के सचदेव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी आंख की रोशनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि आरोपी पति कपड़े के थैले में एसिड की बोतल छिपाकर कोर्ट में लाया था। घटना के बाद उसने अपने बैग से जहरीला पाउडर जैसा पदार्थ भी निगल लिया। इसके बाद उसे उपचार के लिए न्यू सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

पीड़िता के वकील मुकेश बंजानी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था और दोनों करीब सात-आठ साल से अलग रह रहे थे। महिला अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही थी, जबकि आरोपी पति अलग रहता था।

वकील ने बताया कि कोर्ट ने महिला के पक्ष में 10,000 रुपये प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था और इसी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि पैसे देने से बचने के लिए आरोपी ने यह जानलेवा हमला किया।

उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने पहले भी महिला पर चाकू से हमला किया था और उस मामले में वह जमानत पर बाहर था। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सनराइज विद्यालय का वार्षिक महोत्सव 'अभिव्यक्ति 2026' शानदार तरीके से हुआ

सूरत : सनराइज विद्यालय का वार्षिक महोत्सव 'अभिव्यक्ति 2026' शानदार तरीके से हुआ

सूरत : गुजरात में पहली बार महिला वकीलों का संयुक्त महिला दिवस व तिलक होली समारोह

सूरत : गुजरात में पहली बार महिला वकीलों का संयुक्त महिला दिवस व तिलक होली समारोह

सूरत : श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में हुआ होली रसिया प्रोग्राम 

सूरत : श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में हुआ होली रसिया प्रोग्राम 

सूरत : दिल्ली में आयोजित ‘वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल’ में डोनेट लाइफ को दो बड़ी उपलब्धियां

सूरत : दिल्ली में आयोजित ‘वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल’ में डोनेट लाइफ को दो बड़ी उपलब्धियां