राजकोट

राजकोट : 108 और 181 हेल्पलाइन से जुड़ी महिला कर्मचारियों ने मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

रामवन अर्बन फॉरेस्ट में ‘ब्रेकिंग बैरियर, बिल्डिंग फ्यूचर’ विषय पर पोस्टर प्रस्तुति के माध्यम से दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पूरी दुनिया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकोट और सुरेंद्रनगर जिलों में EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज़ की 108 आपातकालीन सेवा और 181 अभयम महिला हेल्पलाइन से जुड़ी महिला कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर महिला कर्मचारियों ने केक काटकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

राजकोट स्थित रामवन अर्बन फॉरेस्ट में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान महिला कर्मचारियों ने ‘ब्रेकिंग बैरियर, बिल्डिंग फ्यूचर’ विषय पर पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्मचारियों ने समूह बनाकर विभिन्न पोस्टर तैयार किए और उनमें महिलाओं की शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा समाज और आपातकालीन सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। प्रस्तुतियों के दौरान महिलाओं ने EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में सेवा दे रही महिला कर्मचारियों के योगदान और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में 108 सेवा के प्रोग्राम मैनेजर जयेश कारेणा, इमरजेंसी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, 108 सेवा के अधिकारी तथा मोबाइल हेल्थ सर्विस के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को प्रेरणादायक बताया।

