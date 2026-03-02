राजकोट जिला पंचायत में नेचुरल खेती स्टॉल का उद्घाटन, ऑर्गेनिक उत्पादों को मिला प्रोत्साहन

राजकोट जिला पंचायत परिसर में नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किसान बाजार में प्राकृतिक खेती स्टॉल का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगानी ने रिबन काटकर किया। यह आयोजन गुजरात नेचुरल डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद सहित अन्य अधिकारियों ने स्टॉल का अवलोकन कर ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीदारी की तथा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिवसीय किसान बाजार में जसदन, कोटडासंगानी और जामकंडोरना तालुका के गांवों से आए किसानों ने अपने ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री की।

स्टॉल पर प्राकृतिक तरीकों से उगाई गई सब्जियां, दालें, ऑर्गेनिक हल्दी, राई, जीरा, देसी गुड़, मूंगफली तेल, गुलकंद, आयुर्वेदिक साबुन, अगरबत्ती, मिट्टी के दीये सहित विभिन्न उत्पाद उपलब्ध थे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने लोगों से दैनिक जीवन में ऑर्गेनिक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की।

कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी तृप्तिबेन पटेल, आत्मा परियोजना निदेशक हसमुखभाई वादी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी दीक्षितभाई पटेल तथा जिला पंचायत के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयोजन के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने और उपभोक्ताओं को स्वस्थ उत्पाद अपनाने का संदेश दिया गया।