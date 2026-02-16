राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ‘सखी स्वदेशी मार्ट’ का उद्घाटन, स्थानीय हस्तशिल्प को मिला नया मंच

राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ‘अवसर’ प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थापित ‘सखी स्वदेशी मार्ट’ का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने रिबन काटकर किया। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को एयरपोर्ट परिसर में अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित और विक्रय करने के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराया गया है।

उद्घाटन के बाद मंत्री ने स्टॉल पर प्रदर्शित कलात्मक वस्तुओं का अवलोकन किया और सखी मंडल की महिलाओं के कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘हर घर स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा इससे स्थानीय महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

मार्ट में राजकोट तालुका के बेदी गांव के ‘रवि-रांदल मिशन मंगलम’ समूह की मंडला आर्ट, जसदण के पारेवाड़ा गांव के ‘शिव मिशन मंगलम’ समूह का पटारी वर्क तथा कोटडासंगानी के ‘रचना मिशन मंगलम’ समूह के पटोला उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। रंग-बिरंगे और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद यात्रियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने पहले ही दिन 53 हजार रुपये की बिक्री कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

इस अवसर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक ए. के. वस्तानी, जिला आजीविका प्रबंधक वी. बी. बसिया, सहायक परियोजना प्रबंधक दिव्येशभाई मनवर, डीआरडीए स्टाफ और सखी मंडल की सदस्याएं उपस्थित रहीं।

उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ‘AVSAR’ (एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन्स ऑफ द रीजन) योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इससे स्थानीय कलाकारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ पर्यटकों को क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा से परिचित होने का अवसर भी मिल रहा है।