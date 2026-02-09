राजकोट : राजकोट सिविल अस्पताल में एडीएचडी का सफल इलाज, सात वर्षीय बच्चा बना बेस्ट स्टूडेंट

क्या आपका बच्चा अत्यधिक बेचैन, शरारती और पढ़ाई में ध्यान न देने वाला है? यह केवल आदत नहीं, बल्कि किसी मानसिक समस्या का संकेत भी हो सकता है। राजकोट सिविल अस्पताल के साइकेट्री विभाग में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एडीएचडी (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) से पीड़ित सात वर्षीय बच्चे का सफल इलाज कर उसे सामान्य जीवन में वापस लाया गया।

इस बच्चे माहिर की मां हेमांगीबेन मकवाना बताती हैं कि उनका बेटा दो साल की उम्र से ही बेहद बेचैन और शरारती था। समझाने पर भी वह बात नहीं मानता था और दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं था। मोबाइल फोन देने पर ही वह कुछ समय के लिए शांत रहता था। प्री-स्कूल में दाखिला लेने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अंततः स्कूल ने उसे छुट्टी दे दी। इस स्थिति से परिवार को लगने लगा कि बच्चा सामान्य नहीं है।

हेमांगीबेन के अनुसार, परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे के इलाज का फैसला किया। इसके बाद वे राजकोट सिविल अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग पहुंचे। यहां एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कल्पेश चंद्रानी और डॉ. केनिल जगानी द्वारा किए गए प्रारंभिक निदान में पाया गया कि माहिर एडीएचडी से पीड़ित है। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. दिव्यम गोस्वामी ने बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी संभाली।

लगभग छह महीने तक लगातार इलाज और देखभाल के बाद बच्चे में शत-प्रतिशत सुधार देखा गया। डॉ. दिव्यम गोस्वामी का कहना है कि अब माहिर किसी भी अन्य बच्चे की तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है, नियमित पढ़ाई कर रहा है और स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है। इलाज के बाद उसने ‘बेस्ट स्टूडेंट’ का सर्टिफिकेट भी हासिल किया है।

डॉक्टरों के अनुसार, करीब 5 प्रतिशत बच्चों में हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे मामलों में माता-पिता को समय रहते मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। सिविल अस्पताल की साइकेट्री विभाग की डॉ. केनिल जगानी ने चेतावनी दी कि बच्चों को अत्यधिक मोबाइल फोन देना उनके मानसिक और सामाजिक विकास के लिए नुकसानदायक है। मोबाइल फोन बच्चों में एकाग्रता की कमी और गलत आदतों को बढ़ावा देता है।

डॉ. जगानी ने बताया कि एडीएचडी के अलावा ऑटिज़्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रस्त बच्चे भी इलाज के लिए सिविल अस्पताल आते हैं। वहीं, डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित बुजुर्ग मरीजों का भी यहां नियमित उपचार किया जा रहा है।

डॉक्टरों का कहना है कि समाज के डर से बाहर निकलकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते समय में जब मानसिक बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में राजकोट सिविल अस्पताल का साइकेट्री विभाग लोगों को बेहतर और प्रभावी सेवाएं प्रदान कर रहा है।