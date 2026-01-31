राजकोट : ‘हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी-फ्री गुजरात’ अभियान: राजकोट ईस्ट में एक माह का योग कैंप शुरू

गुजरात स्टेट योग बोर्ड की ओर से ‘हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी-फ्री गुजरात’ अभियान के तहत राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ईस्ट एरिया में ओबेसिटी-फ्री कैंप-3 का आयोजन किया गया है। इस योग कैंप में 100 से अधिक लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कैंप की अवधि एक महीने की रखी गई है, जिसमें नियमित रूप से योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

यह योग कैंप राजकोट शहर के विभिन्न वार्डों में लगाया गया है। वार्ड नंबर 18 में डी-मार्ट गार्डन, श्रद्धा पार्क; वार्ड नंबर 17 में राम पार्क गार्डन और सुभाष नगर गार्डन; तथा वार्ड नंबर 16 में सरदार पटेल आरोग्य भवन, देवपरा सहित अलग-अलग स्थानों पर कैंप चल रहे हैं।

कैंप का मुख्य उद्देश्य मोटापे को कम करना और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है। इस दौरान भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

कैंप कोऑर्डिनेटर श्रीमती मिताबेन तेरैया ने बताया कि प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम और संतुलित आहार के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि वे नियमित रूप से योग को अपनाकर स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।