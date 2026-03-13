राजकोट : देवड़ा गांव के NSS कैंप में रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस का जागरूकता कार्यक्रम

राजकोट के श्री जे. एच. भालोडिया विमेंस कॉलेज द्वारा लोधिका तालुका के देवड़ा गांव में आयोजित नेशनल सर्विस स्कीम (NSS) के विशेष शिविर के अंतर्गत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सूचना विभाग की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस, राजकोट की असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन सुश्री प्रियंकाबेन परमार मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्राओं को प्रेरणादायी मार्गदर्शन देते हुए शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए निरंतर छोटे-छोटे प्रयास जरूरी होते हैं। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की आदत ही महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है।

सुश्री परमार ने सूचना विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सूचना विभाग एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है और सरकार तथा जनता के बीच पुल का काम करता है।

इस अवसर पर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट हेमालीबेन भट्ट ने छात्राओं को वहाली दिकरी योजना, पीएमजेएवाई और महिला उत्कर्ष जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों के बारे में भी विस्तार से बताया।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आर. ए. डांगर और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हिरेनकुमार पवार के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित सरकारी योजनाओं से संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया, जिससे छात्राओं को योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।