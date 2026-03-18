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राजकोट

राजकोट : जसदण में सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

नगर पालिका की पहल—‘स्वच्छता सैनिकों’ की सेहत सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम

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राजकोट : जसदण में सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

राजकोट जिले के जसदण शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने वाले सफाई कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए जसदन नगर पालिका द्वारा एक विशेष हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य नियमित रूप से कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करना था।

तालुका हेल्थ ऑफिस में आयोजित इस शिविर के दौरान डॉक्टरों की टीम ने सफाई कर्मचारियों का विस्तृत शारीरिक परीक्षण किया। कर्मचारियों के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा श्वसन संबंधी समस्याओं की जांच की गई। चूंकि ये कर्मचारी प्रतिदिन धूल, कचरे और प्रदूषण के बीच कार्य करते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की निगरानी को विशेष महत्व दिया गया।

इस अवसर पर चिकित्सकों ने कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पोषण पर ध्यान देने और कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया। नगर पालिका की इस पहल को ‘स्वच्छता सैनिकों’ के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान के रूप में देखा जा रहा है, जो शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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Tags: Rajkot

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