लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : ‘टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा’: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 1487 टीबी मरीजों को 76.17 लाख रुपये की सहायता

निक्षय मित्र सप्ताह के तहत सात दिनों में 222 मरीजों को पोषण किट, सरकार व समाज की साझी पहल से टीबी उन्मूलन को बल

On
राजकोट : ‘टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा’: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 1487 टीबी मरीजों को 76.17 लाख रुपये की सहायता

टी.बी. एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण बीमारी है, जिसका प्रभाव न केवल स्वास्थ्य बल्कि मरीजों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ‘टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा’ के संकल्प के साथ लगातार प्रयासरत है। गुजरात सरकार भी टीबी उन्मूलन के लिए आधुनिक उपचार, समय पर जांच और मरीजों की सतत निगरानी पर विशेष जोर दे रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी को सामाजिक कलंक के बजाय एक साध्य बीमारी के रूप में देखने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सरकार की ‘निक्षय पोषण योजना’ के अंतर्गत टीबी मरीजों को इलाज के दौरान हर माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2025 के दौरान राजकोट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1487 टीबी मरीजों को 76 लाख 17 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे वे उपचार के दौरान पोषण और दवाओं से जुड़ा खर्च वहन कर सकें। यह आर्थिक सहयोग मरीजों को बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है और उनके स्वस्थ होने की प्रक्रिया को तेज करता है।

राजकोट जिला टीबी अधिकारी घनश्यामभाई मेहता के मार्गदर्शन में जिला टीबी केंद्र द्वारा पोषण के महत्व को ध्यान में रखते हुए ‘निक्षय मित्र सप्ताह’ पहल शुरू की गई। 19 से 27 जनवरी तक चले इस अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और दानदाताओं के सहयोग से कुल 222 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गईं।

इस दौरान पडधरी सरकारी अस्पताल और नारणका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नरेंद्रभाई सेठ द्वारा 45 मरीजों को न्यूट्रिशन किट दी गई। शापर-वेरावल के नंदनवन हेल्थ सेंटर में विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह और विधायक रमेशभाई टिलाला की उपस्थिति में लायंस क्लब ऑफ राजकोट प्राइड द्वारा 62 मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। शक्तिमान ग्रुप ने गोंडल सरकारी अस्पताल में 30 मरीजों को, जेतपुर लायंस क्लब ने जेतपुर सरकारी अस्पताल में 25 मरीजों को पोषण किट प्रदान की। वहीं राजकोट जिला स्वास्थ्य केंद्र में रोटरी क्लब ऑफ राजकोट मिडटाउन, मोनाबेन, कोमलबेन ठक्कर सहित अन्य दानदाताओं के सहयोग से 60 मरीजों को न्यूट्रिशनल फूड किट दी गई, जो समाज की संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल है।

पोषण किट में मूंग, चना, सोयाबीन, राजमा, मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल, मूंगफली, खजूर, गुड़, मसूर और चावल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह पहल ‘क्षयमुक्त भारत’ अभियान में जनभागीदारी का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि दानदाता और समाज के जागरूक नागरिक टीबी मरीजों की सहायता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान लें, तो टीबी को जल्द समाप्त किया जा सकता है। सरकार, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी का टीबी-मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। इसके लिए नागरिक [www.nikshay.in](http://www.nikshay.in) पर पंजीकरण कर ‘निक्षय मित्र’ बनकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : पेंशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के नाम पर साइबर फ्रॉड, रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 16 लाख की ठगी

राजकोट : पेंशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के नाम पर साइबर फ्रॉड, रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 16 लाख की ठगी

राजकोट–गांधीनगर के बीच नई ST एसी बस सेवा का शुभारंभ, विधायक दर्शिताबेन शाह एवं रमेशभाई टिलाला ने दिखाई हरी झंडी  

राजकोट–गांधीनगर के बीच नई ST एसी बस सेवा का शुभारंभ, विधायक दर्शिताबेन शाह एवं रमेशभाई टिलाला ने दिखाई हरी झंडी  

राजकोट : बस में मिली अनजान गर्भवती महिला को 181 और 112 हेल्पलाइन ने दिलाई सुरक्षा, परिवार से मिलवाया

राजकोट : बस में मिली अनजान गर्भवती महिला को 181 और 112 हेल्पलाइन ने दिलाई सुरक्षा, परिवार से मिलवाया

राजकोट : कलेक्टर की अध्यक्षता में वास्मो की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

राजकोट : कलेक्टर की अध्यक्षता में वास्मो की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित