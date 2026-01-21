राजकोट–गांधीनगर के बीच नई ST एसी बस सेवा का शुभारंभ, विधायक दर्शिताबेन शाह एवं रमेशभाई टिलाला ने दिखाई हरी झंडी  

यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) ने राजकोट–गांधीनगर के बीच एक नई एसी सीटिंग बस सेवा शुरू की है। इस सेवा का उद्घाटन विधायक दर्शिताबेन शाह एवं विधायक रमेशभाई टिलाला ने हरी झंडी दिखाकर किया।

इस अवसर पर विधायक दर्शिताबेन शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक तक सुविधाजनक और सुरक्षित परिवहन सेवा पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकारी ST बसों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि ये बसें सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी गांधीनगर की यात्रा के दौरान ST बस सेवा का उपयोग करती हैं।

विधायक दर्शिताबेन शाह ने जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा के लिए राजकोट बस अड्डे पर एक नई पूछताछ खिड़की भी शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

इस मौके पर विधायक रमेशभाई टिलाला ने बताया कि राजकोट और गांधीनगर के बीच पहले से चार वोल्वो बस सेवाएं संचालित हो रही थीं, जबकि अब पांचवीं एसी बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने राजकोट की जनता की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण सेवा शुरू की गई है। अब यह बस सेवा सुबह, दोपहर और शाम—तीनों समय उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी।

नई एसी बस सेवा चोटिला हाईवे, सायला, लिंबडी, बगोदरा, इस्कॉन, नेहरूनगर और राणिप होते हुए गांधीनगर पहुंचेगी। यह बस प्रतिदिन शाम 4:00 बजे राजकोट से रवाना होकर रात 9:00 बजे गांधीनगर पहुंचेगी, जबकि गांधीनगर से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12:30 बजे राजकोट पहुंचेगी। एक तरफ का किराया 452 रुपये निर्धारित किया गया है। शाम के समय भी एसी बस का विकल्प उपलब्ध होने से नौकरीपेशा वर्ग, विद्यार्थियों और पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर यात्री बंसी सवाणी ने खुशी जताते हुए कहा कि वे निरमा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और अधिकतर यात्रा ST बस से ही करते हैं। उन्होंने बताया कि बस का समय सुविधाजनक है, सीटिंग व्यवस्था आरामदायक है, एसी संतुलित है, सीसीटीवी कैमरों के कारण सुरक्षा बेहतर है तथा मोबाइल चार्जिंग और साफ-सफाई की व्यवस्था भी सराहनीय है। महिलाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई है।

कार्यक्रम में राजकोट ST विभाग के डायरेक्टर एच. एस. जोशी, राजकोट ST डिपो मैनेजर (वोल्वो) एन. वी. ठुम्मर, राजकोट ST डिपो मैनेजर घनश्याम चग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में यात्री उपस्थित रहे।