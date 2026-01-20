राजकोट : कलेक्टर की अध्यक्षता में वास्मो की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन (WASMO) की जिला स्तरीय इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद भी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों और कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुदान की कमी के कारण किसी भी कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने विशेष रूप से गांवों में संप के माध्यम से वितरित किए जा रहे पेयजल की समय-समय पर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में गुजरात वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा संचालित रिजुविनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, विभिन्न सरकारी अनुदानों से चल रही ग्रामीण आंतरिक जल आपूर्ति योजनाओं, उनकी स्वीकृति, अनुमान तैयार करने, प्रत्येक जिले में “जल अर्पण दिवस” के लिए दो गांवों के चयन तथा “जल सेवा असेसमेंट” से संबंधित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजकोट जिले की विभिन्न तालुकाओं में जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कुल 17,99,831 रुपये की लागत से प्रस्तावित विकास कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इन कार्यों में मौजूदा कुओं पर पंपिंग मशीनरी की स्थापना, विद्युत कनेक्शन, पाइपलाइन कार्य तथा नए जल कनेक्शनों के लिए बिजली कनेक्शन सहित अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।

बैठक में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की मीनाक्षी काचा, के.एम. जनवाडिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.पी. सिंह, रूडा के पीयूष पोंकिया, वाटरशेड परियोजना निदेशक रजनीकांत शिशांगिया तथा कार्यकारी अभियंता विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।