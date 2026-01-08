राजकोट : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पहले रंगीला राजकोट बना ‘वाइब्रेंट’

आगामी 11 और 12 जनवरी को आयोजित होने जा रही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC), सौराष्ट्र–कच्छ से पहले राजकोट शहर पूरी तरह वाइब्रेंट रंग में रंगता नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए शहरी विकास की रौनक के साथ राजकोट पूरी तरह तैयार है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (RMC) ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

शहर की प्रमुख सड़कों की मरम्मत और मजबूती का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए दीवारों पर कलात्मक पेंटिंग, म्यूरल आर्ट और रंगीन सजावट की जा रही है, जिससे राजकोट की पहचान और निखर कर सामने आ रही है।

शहरी विकास वर्ष–2025 के अंतर्गत, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से कई विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें भौतिक और सामाजिक आधारभूत सुविधाएं, शहरी परिवहन व्यवस्था और शहर की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। आगामी VGRC आयोजन से सौराष्ट्र क्षेत्र के उद्योग और व्यापार क्षेत्र में वैश्विक निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। वहीं वर्ष 2026 में भी शहरी विकास की गति को और तेज़ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

पिछले एक माह से मेयर नयनाबेन पेढाडिया के मार्गदर्शन में आरएमसी की कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज और वॉटर वर्क्स शाखाएं शहरभर में आवश्यकतानुसार सड़क सुधार कार्य कर रही हैं। इनमें पेवर ब्लॉक मरम्मत, डामर पैच व री-कारपेटिंग, डिवाइडर रिपेयर और रंगाई, सीमेंट कंक्रीट पेविंग, म्यूरल आर्ट और स्कल्पचर कलरिंग जैसे कार्य शामिल हैं।

ईस्ट ज़ोन में ग्रीनलैंड चौक, वेलनाथपारा ब्रिज डिवाइडर और कैसर-ए-हिंद ब्रिज का पेंटिंग कार्य किया गया है, जबकि कुवाडवा रोड पर पेवर ब्लॉक बिछाए गए हैं। वेस्ट ज़ोन में रैया रोड, नाना मौवा रोड, कालावड रोड, मावडी रोड सहित 16 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पेवर ब्लॉक मरम्मत, 6 किलोमीटर से अधिक डामर पैच, 12 किलोमीटर से अधिक डामर री-कारपेटिंग, 10 किलोमीटर से अधिक डिवाइडर मरम्मत और 45 किलोमीटर से अधिक भित्ति चित्र कला का कार्य पूरा किया गया है। मध्य ज़ोन में रेसकोर्स रिंग रोड, शीतल पार्क चौक से अयोध्या चौक, राधे सर्कल से गोंडल चौकड़ी सहित कई प्रमुख मार्गों पर पेवर ब्लॉक मरम्मत, डिवाइडर रंगाई और डामर री-कारपेटिंग का कार्य किया गया है।

शहर के सौंदर्यीकरण के तहत राजकोट की दीवारें अब सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि सकारात्मक संदेशों से भी सजी नजर आ रही हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, ‘स्वच्छ भारत–स्वच्छ गुजरात’, ‘जल ही जीवन’, ‘पर्यावरण बचाओ–जीवन बचाओ’ जैसे सरकारी अभियानों के संदेश दीवार पेंटिंग के माध्यम से नागरिकों और सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को प्रेरित कर रहे हैं।

गौरतलब है कि गुजरात देश के सर्वाधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई आधुनिक शहरी विकास की सोच को वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल आगे बढ़ा रहे हैं। राजकोट में दिखाई दे रहा यह बदलाव न सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, बल्कि शहर के दीर्घकालीन आधुनिकीकरण और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।