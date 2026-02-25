राजकोट : लाठ गांव में ‘जल अर्पण दिवस’ मनाया, हर घर तक पहुंचा नल से पानी

राजकोट जिले के उपलेटा तालुका स्थित लाठ गांव में ‘जल अर्पण दिवस’ कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। गांव में 43 लाख रुपये की लागत से जल वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्य पूर्ण होने पर धोराजी के प्रांत अधिकारी एन. एम. तरखला ने ग्राम पंचायत की जल समिति को ‘जल कलश’ भेंट कर बधाई दी।

जलजीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों में जल योजनाओं के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करना और ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना था। अब गांव के प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचने लगा है, इसलिए जल वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायत को सौंप दी गई है। वास्मो के अनुसार, यह पहल स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत अधिकारी ने पानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, भविष्य के लिए जल बचाने और जनभागीदारी से योजनाओं के प्रभावी संचालन पर जोर दिया।

इस अवसर पर जल कर प्रोत्साहन योजना के तहत उपलेटा तालुका के पांच और धोराजी तालुका के पांच गांवों को प्रशस्ति पत्र के साथ लगभग 9.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली भी निकाली।

कार्यक्रम में तालुका विकास अधिकारी ऋषि कुमार त्रिवेदी, मामलतदार निखिल मेहता, कार्यकारी अभियंता एवं यूनिट मैनेजर डी. एस. बारिया, लाठ सरपंच पृथ्वीराज सिंह चूड़ासमा, वास्मो टीम, पंचायत पदाधिकारी, जल समिति के सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।