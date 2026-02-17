राजकोट : मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने आटकोट में सखी मंडलों को बांटी लाखों की ऋण सहायता

गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास, रोजगार एवं ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में राजकोट जिले के जसदण तालुका के आटकोट गांव में ‘आटकोट क्लस्टर ले फेडरेशन’ की वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सखी मंडलों को लाखों रुपये की ऋण सहायता वितरित की गई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

राजकोट जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और जसदण तालुका पंचायत कार्यालय के संयुक्त प्रयास से 14 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में समुदाय की ओर से मंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जबकि विवेकानंद स्कूल की छात्राओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। डीआरडीए निदेशक ए. के. वस्तानी ने अतिथियों का स्वागत किया और जिला आजीविका प्रबंधक वी. बी. बसिया ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी दी। क्लस्टर मंत्री हर्षाबेन गोहिल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं।

इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता और सम्मान भी प्रदान किए गए। ‘शिव मिशन मंगलम, पारेवाला’ की विलासबेन सांकिया को इको-कार भेंट की गई। कृषि सखी केतनाबेन खोखरिया, पशु सखी रसीलाबेन सोढ़ा और बैंक सखी हर्षाबेन गोहेल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दिए गए। ‘चामुंडा मिशन मंगलम, अटकोट’ को 3 लाख रुपये, ‘गोपाल मिशन मंगलम, गुंडलाजम’ को 1.5 लाख रुपये, क्लस्टर स्तरीय महासंघ-अटकोट को 4.5 लाख रुपये तथा बैंक ऑफ इंडिया, अटकोट को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही 80,552 रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में वितरित किए गए और गायत्रीबेन गोसाई को बीसी सखी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया।

अपने संबोधन में मंत्री बावलिया ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव में महिलाओं का योगदान अमूल्य है और सखी मंडल गांवों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने CLF के नए कार्यालय, गांव के मार्केट और प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम का संचालन डीएपीएम अंजनाबेन शुक्ला ने किया और अंत में तालुका लाइवलीहुड मैनेजर भावेशभाई रामावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सहायक तालुका विकास अधिकारी, सरपंच, जिला एवं तालुका पंचायत के सदस्य, सामाजिक अग्रणी, सीएलएफ की बहनें और आजीविका मिशन के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।