राजकोट : जेतपुर में रेलवे पुल से टकराई कार, तीन लोगों की मौत

राजकोट

कार तेज रफ्तार में पुल की संरचना से टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन दो हिस्सों में टूटकर सड़क के अलग-अलग दिशाओं में जा गिरा

राजकोट, 15 फरवरी (वेब वार्ता)। राजकोट के जेतपुर शहर में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, कार रेलवे पुल से टकराकर दो हिस्सों में बंट गई। यह हादसा जेतलसर जंक्शन रेलवे ब्रिज पर हुआ, जब चार दोस्त भावनाथ मेला से लौट रहे थे। यह मेला जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 

पुलिस के प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुल पार करते समय चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार तेज रफ्तार में पुल की संरचना से टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन दो हिस्सों में टूटकर सड़क के अलग-अलग दिशाओं में जा गिरा। हादसे में मुस्कान बगड़ा (21), जो रायडी गांव की निवासी थीं, और अरुण वाला (20), जो नवागढ़ के रहने वाले थे, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल जयदीप चौहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। चौथे युवक अमित परमार गंभीर रूप से घायल हैं और जूनागढ़ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी और राहगीरों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए पुल पर यातायात बाधित रहा और क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। चारों घायलों को पहले जेतपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। महाशिवरात्रि के कारण क्षेत्र में भारी यातायात भी था, जिसे हादसे की एक संभावित वजह माना जा रहा है।

