राजकोट

134 आशा बहनों की ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हाइपरटेंशन व डायबिटीज की जांच, 8 संदिग्ध कैंसर केस मिले

राजकोट : जसदण में आशा वर्कर बहनों के लिए निःशुल्क हेल्थ चेक-अप कैंप आयोजित

भारत में नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए छिपे हुए रोगों की समय रहते पहचान के उद्देश्य से सौराष्ट्र कैंसर केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (SCCRI) के सहयोग से 5 फरवरी 2026 को राजकोट जिले के जसदण स्थित सरकारी अस्पताल में आशा वर्कर बहनों के लिए एक विशेष हेल्थ चेक-अप कैंप का आयोजन किया गया।

यह कैंप राजकोट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आनंदू सुरेश गोविंद तथा चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. आर.आर. फुलमाली के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कैंप में 30 वर्ष से अधिक आयु की कुल 134 आशा बहनों की ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच की गई।

जांच के दौरान 6 आशा बहनों में ब्रेस्ट कैंसर, 1 में सर्वाइकल कैंसर तथा 1 में ओरल कैंसर का संदिग्ध मामला सामने आया। इन सभी को आगे की मैमोग्राफी जांच एवं उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है।

आमतौर पर निजी अस्पतालों में इन जांचों का खर्च 5,000 से 6,000 रुपये तक आता है, जबकि इस कैंप में सभी जांचें पूरी तरह निःशुल्क की गईं। इसके अतिरिक्त 99 आशा बहनों का हाइपरटेंशन और डायबिटीज टेस्ट तथा HPV DNA टेस्ट भी किया गया।

कैंसर के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सौराष्ट्र कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से जिले के प्रत्येक तालुका में इस तरह के हेल्थ चेक-अप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि समय पर जांच कर रोगों की रोकथाम और उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

