राजकोट में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने हेतु एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित

राजकोट स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के ऑडिटोरियम में युवाओं में उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ‘एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम’ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के MSME मंत्रालय, PPDC तथा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, राजकोट के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में गुजरात स्टेट एक्सटेंशन सेंटर, MSME TDC (PPDC), भारत सरकार के इंजीनियर एवं ट्रेनिंग ऑफिसर प्रणव एन. पंड्या, उद्यमी मयूरसिंह एम. परमार तथा महिला (रिज़र्व) अधिकारी, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर एवं एडवोकेट-नोटरी हर्षाबेन एन. पंड्या ने छात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, व्यवसाय शुरू करने के अवसरों, व्यावहारिक अनुभवों और कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी।

अतिथियों का स्वागत संस्थान के प्रिंसिपल ए.एस. पंड्या के साथ विभागाध्यक्ष जे.पी. ओझा (सिविल), वी.एम. ठुम्मर (इलेक्ट्रिकल) और श्रीमती एम.टी. वासा (आईटी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री नीलम सोमपुरा ने किया।

संस्थान की ईडीसी समिति के समन्वयक राकेश राजगुरु, सावन प्रजापति, के.एल. मकवाना और सुश्री आरती हेरमा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रिंसिपल ए.एस. पंड्या ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।