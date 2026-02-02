राजकोट : बस में मिली अनजान गर्भवती महिला को 181 और 112 हेल्पलाइन ने दिलाई सुरक्षा, परिवार से मिलवाया

राजकोट की ओर आ रही एक बस में उस समय इंसानियत, सतर्कता और जिम्मेदारी की सराहनीय मिसाल देखने को मिली, जब यात्रियों ने एक अनजान गर्भवती महिला को रोते हुए देखा। महिला की दयनीय स्थिति को समझते हुए यात्रियों और बस स्टाफ ने तत्काल 181 महिला हेल्पलाइन को सूचना दी, जिसके बाद 181 और 112 की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित सहायता उपलब्ध कराई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गर्भवती महिला वडोदरा की निवासी है। करीब छह महीने पहले उसने अपने माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह किया था। हाल ही में पति-पत्नी के बीच मंदिर जाने को लेकर विवाद हो गया। पति द्वारा मंदिर ले जाने से इनकार करने पर विवाद इतना बढ़ा कि महिला घर छोड़कर निकल गई और बस से वडोदरा से राजकोट की ओर रवाना हो गई।

बस में महिला की स्थिति देखकर यात्रियों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क किया। सूचना मिलते ही 181 महिला हेल्पलाइन और 112 की टीम मौके पर पहुंची और महिला को आवश्यक काउंसलिंग दी। टीम ने समझाइश कर स्थिति को संभाला और महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए उसके परिवार से संपर्क कर मिलवाने की व्यवस्था की। इस पूरी घटना में यात्रियों की जागरूकता, बस स्टाफ की सहयोगी भावना और प्रशासन की तत्परता ने एक गर्भवती महिला को संकट से उबारते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की।