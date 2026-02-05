लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट : NRLM योजना के तहत गोंडल में कैश क्रेडिट कैंप का आयोजन

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल, 17 आवेदनों पर 37 लाख रुपये के चेक वितरित

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजना के तहत 31 जनवरी को राजकोट जिले के गोंडल में कैश क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

कैंप के दौरान तालुका विकास अधिकारी मिलनभाई उकावाला ने सखी मंडल की बहनों को व्यवसाय योजना तैयार करने की प्रक्रिया, मार्केट रिसर्च एवं ग्राहक पहचान, वित्तीय प्रबंधन और बुककीपिंग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन प्रक्रिया, साथ ही मार्केटिंग और सेल्स तकनीकों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। वहीं बैंक मैनेजर द्वारा लाभार्थियों को NRLM योजना से संबंधित जानकारी और वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस कैश क्रेडिट कैंप में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल 17 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत कुल 37 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए। इससे महिलाओं को अपने उद्यम को आगे बढ़ाने और आय के नए स्रोत विकसित करने में सहायता मिलेगी।

कैंप में तालुका लाइवलीहुड मैनेजर निरूपा बेन, तालुका A.P.M.T. ऑफिसर गोहिल शक्तिसिंह, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर आरडीसी तथा GGB बैंक के मैनेजर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजन को महिलाओं से उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और इसे ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

