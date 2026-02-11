लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : श्री लाल बहादुर शास्त्री बॉयज़ विद्यालय में एजुकेशनल करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित

रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और तनाव प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने छात्रों को दी विस्तृत जानकारी

On
राजकोट : श्री लाल बहादुर शास्त्री बॉयज़ विद्यालय में एजुकेशनल करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित

 राजकोट के श्री लाल बहादुर शास्त्री बॉयज़ विद्यालय के हायर सेकेंडरी विभाग में विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देने के उद्देश्य से एजुकेशनल करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस तथा समग्र शिक्षा अभियान के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया।

एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की करियर काउंसलर तन्वीबेन त्रिवेदी ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक और रोजगार आधारित कोर्सों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों तथा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया।

राजकोट रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस के सीनियर सब एडिटर जितेंद्र निमावत ने सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों जैसे ‘रोजगार समाचार’ और ‘गुजरात फोर्टनाइटली’ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्रकाशनों के माध्यम से विद्यार्थियों को समसामयिक जानकारी, सरकारी योजनाओं और रोजगार अवसरों की सटीक जानकारी मिलती है, जो उनके समग्र विकास में सहायक होती है।

समग्र शिक्षा अभियान की करियर काउंसलर डॉ. कर्तवी भट्ट ने विद्यार्थियों को शैक्षिक मनोविज्ञान, तनाव प्रबंधन, करियर चयन से जुड़े प्रश्नों तथा परीक्षा के डर को दूर करने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखने और लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तैयारी करने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य अल्पेशभाई भंडेरी, शिक्षिका हजुमांबेन मकरानी, शिल्पाबेन, किशनभाई, हर्षदभाई खाखर, निलेशभाई पटेल सहित शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : आरोग्य धन संपदा सीरीज-3: राजकोट सिविल में दो वर्षीय बच्ची के लिवर की जटिल सर्जरी सफल

राजकोट : आरोग्य धन संपदा सीरीज-3: राजकोट सिविल में दो वर्षीय बच्ची के लिवर की जटिल सर्जरी सफल

राजकोट : बस में मिली अनजान गर्भवती महिला को 181 और 112 हेल्पलाइन ने दिलाई सुरक्षा, परिवार से मिलवाया

राजकोट : बस में मिली अनजान गर्भवती महिला को 181 और 112 हेल्पलाइन ने दिलाई सुरक्षा, परिवार से मिलवाया

राजकोट : राजकोट सिविल अस्पताल में एडीएचडी का सफल इलाज, सात वर्षीय बच्चा बना बेस्ट स्टूडेंट

राजकोट : राजकोट सिविल अस्पताल में एडीएचडी का सफल इलाज, सात वर्षीय बच्चा बना बेस्ट स्टूडेंट

राजकोट : NRLM योजना के तहत गोंडल में कैश क्रेडिट कैंप का आयोजन

राजकोट : NRLM योजना के तहत गोंडल में कैश क्रेडिट कैंप का आयोजन