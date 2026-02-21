राजकोट में जिला को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के निर्देश

राजकोट में शनिवार को जिला ग्रीवांस को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को उनके त्वरित और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही, जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में सांसद रामभाई मोकरिया ने हरिपर खारी रोड पर पुल निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर बताया गया कि पुल के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। विधायक रमेशभाई टिलाला ने शापर वेरावल में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शापर वेरावल के बुधवार बाजार में स्वच्छता बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए।

शास्त्री मैदान के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जमीन के अंदर का दबाव हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। मैदान के तीनों प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा गेट को नुकसान पहुंचाने या मैदान में कचरा फेंकने वाले वाहनों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक दर्शिताबेन शाह ने वार्ड 11 में प्लॉट के स्वामित्व और अनाज एटीएम के लिए स्थान उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया।

कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगानी, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद, राजकोट ग्रामीण पुलिस प्रमुख विजयसिंह गुर्जर, सहायक कलेक्टर महक जैन, डिप्टी पुलिस कमिश्नर राकेश देसाई तथा रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर एन.के. मुछार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।