राजकोट : गवर्नर आचार्य देवव्रतजी ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ‘मेडिसिनल प्लांट गार्डन’ विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने राजकोट स्थित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी परिसर में बायोसाइंस भवन के समीप विकसित नए बॉटनिकल गार्डन में ‘मेडिसिनल प्लांट गार्डन एक्सपेंशन एंड नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती के महत्व का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने गार्डन में निर्मित तालाब और ग्लास हाउस का अवलोकन किया तथा प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई गई विभिन्न फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और गाय आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विभागाध्यक्ष, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।

सभा को संबोधित करते हुए आचार्य देवव्रतजी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल कर उसे अगले जन्मदिन तक विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का अभियान अधिक प्रभावी बन सकता है।

ग्लास हाउस में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए बायो-एंजाइम उर्वरक, हर्बल सीरम एवं शैम्पू, ऑर्गेनिक माइक्रो ग्रीन्स और ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम जैसे नवाचारों को भी राज्यपाल ने रुचि के साथ देखा और उनकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित शोध एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों एवं विद्यार्थियों द्वारा बेहड़ा, फालसा, जंगली बादाम, जसूद, पीलूड़ी, मीठा नीम, शहतूत, सिंदूरी, अर्जुन, सादड़, बिली, रायण, गरमालो, खाखरा, करमदा, पारस पीपल, गुगल, फणास, करंज और नीलगिरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति उत्पल जोशी, बायोसाइंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. रमेश कोठारी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संदीप चौवटिया, सहायक प्रोफेसर डॉ. सुरेश चौवटिया, सहायक प्रोफेसर डॉ. जिज्ञासा टांक, डॉ. मित्तल कनेरिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया, जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।