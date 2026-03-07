राजकोट : कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने किया 90 लाख की लागत से बनने वाले सुविधा पथ सीसी रोड का शिलान्यास

कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने राजकोट के विंछिया तालुका के पटियाली गांव में 90 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सुविधा पथ सीसी रोड का शिलान्यास किया। यह सड़क मोढुका–पाटियाली–देवधरी नवीन मार्ग के रूप में विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री बावलिया ने कहा कि पाटियाली गांव के ग्रामीणों के लिए यह सड़क महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रस्तावित सड़क की लंबाई 780 मीटर और चौड़ाई 5.50 मीटर होगी। इसके निर्माण में बॉक्स कटिंग, मेटलिंग कार्य, सीसी वियरिंग कोट, सड़क फर्नीचर तथा थर्मोप्लास्टिक बेल्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी।

उन्होंने बताया कि मोढुका से पाटियाली, देवधरी, अकाडिया और तुरखा गांवों तक नई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा फुलजर और वेरावल गांवों में पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन और विकास को नई गति मिलेगी।

मंत्री बावलिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने और सौनी योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से कार्य किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में रोड एंड बिल्डिंग विभाग के डिप्टी इंजीनियर जे.एन. राठौड़ ने सुविधा पथ सीसी रोड के निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी दी। इस अवसर पर अग्रणी अश्विनभाई सांकलिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिलान्यास कार्यक्रम में अग्रणी सर्वेयर नाथाभाई, विपुलभाई भुवा, किशोरभाई गोहिल, लालभाई, कालूभाई, राजूभाई, आसपास के गांवों के सरपंच, किसान और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।