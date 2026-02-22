वडोदरा : कठाणा–वासद खंड में RailOne ऐप के प्रचार हेतु विशेष अभियान

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा कठाणा–वासद रेलखंड में RailOne ऐप के प्रचार और डिजिटल जागरूकता के उद्देश्य से हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार के निर्देशन में आयोजित इस अभियान के तहत कर्मचारियों ने कठाणा से वासद स्टेशन तक यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधे संवाद किया। इस दौरान यात्रियों को RailOne ऐप डाउनलोड करने, पंजीकरण प्रक्रिया तथा इसके उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि इस खंड में अधिकांश यात्री मासिक सीजन टिकट (MST) धारक हैं और कई यात्रियों के पास कीपैड मोबाइल होने जैसी व्यावहारिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों ने प्रयास करते हुए 7 यात्रियों का सफलतापूर्वक ऐप डाउनलोड और पंजीकरण कराया।

वडोदरा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए इस प्रकार के जागरूकता अभियान समय-समय पर चलाए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्री ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें।