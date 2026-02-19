राजकोट : पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई सिटी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में सख्त निर्देश

राजकोट सिटी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना नंबर प्लेट वाले तथा वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जाए।

बैठक में हाईवे अथॉरिटी को माधापर चौकड़ी, बेडी चौकड़ी और ग्रीनलैंड चौकड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बाएं मुड़ने को आसान बनाने के लिए सड़क समतल करने का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध मीडियन गैप तोड़ने वालों पर निगरानी के लिए हाईवे पर CCTV कैमरे लगाने पर जोर दिया गया, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

पुलिस कमिश्नर ने शहर के प्रमुख चौराहों और स्कूलों के आसपास यातायात बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा। इसके अलावा एसटी विभाग और नगर निगम के बस चालकों की नियमित नेत्र जांच कराने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग ने सड़क सुरक्षा माह-2026 के दौरान जनवरी में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रमों, रैलियों, पैम्फलेट वितरण, वाहनों पर रेडियम पट्टी व रिफ्लेक्टर लगाने तथा स्कूल-कॉलेजों में नेत्र जांच शिविरों की जानकारी दी। नगर निगम द्वारा गति सीमा संकेतक, यातायात सिग्नल पुनर्स्थापना और अवरोध हटाने जैसे कार्यों की प्रगति भी प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया, यातायात एसीपी, आरटीओ आई.सी. टांक, सड़क सुरक्षा सलाहकार जे.वी. शाह, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रूडा, राज्य आर एंड बी विभाग, एसटी विभाग तथा विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया।