टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद मुंबई लौटे विराट-अनुष्का

मुंबई, 16 फरवरी (वेब वार्ता)। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की 61 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।

जीत के शोर-शराबे से दूर यह पावर कपल बेहद शांत और सहज अंदाज में नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अनुष्का शर्मा सफेद कॉटन सूट, गले में तुलसी की माला और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए दिख रही हैं।

उनके इस पारंपरिक और ‘नो-मेकअप’ लुक की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं, जो उनकी आध्यात्मिक जीवनशैली की झलक पेश करता है।विराट कोहली भी अपनी पत्नी के साथ मैचिंग सादगी में नजर आए। उन्होंने बेहद आरामदायक लूज पैंट्स और कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी।

मैदान पर आक्रामक दिखने वाले विराट एयरपोर्ट पर काफी कूल और रिलैक्स्ड मूड में दिखे। पैपराजी के कैमरों को देखकर भी दोनों ने अपनी गोपनीयता बनाए रखी और बिना किसी तामझाम के अपनी कार की ओर बढ़ गए।

विराट का यह कैजुअल अवतार दर्शाता है कि वे अब प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के सुकून और आरामदायक पलों को कितनी अहमियत देते हैं।

विराट और अनुष्का इन दिनों अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। अनुष्का अपना अधिकांश समय लंदन में बच्चों, वामिका और अकाय के साथ बिता रही हैं और ग्लैमर की दुनिया से दूर आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि ले रही हैं।

एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह कपल दिखावे की जगह सादगी और पारिवारिक शांति को प्राथमिकता देता है।

फैंस के बीच यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें लोग टीम इंडिया की जीत के साथ-साथ इस कपल की बॉन्डिंग और सादगी की भी सराहना कर रहे हैं।