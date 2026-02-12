लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

शाहिद कपूर ने की  फ़र्ज़ी 2  पर काम शुरू होने की पुष्टि की

On
शाहिद कपूर ने की  फ़र्ज़ी 2  पर काम शुरू होने की पुष्टि की

नई दिल्ली, 12 फरवरी (वेब वार्ता)। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि  फ़र्ज़ी  के दूसरे भाग पर काम शुरू हो गया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया के ज़रिये यह उत्साहजनक समाचार साझा किया है जिससे प्रशंसक बेहद प्रसन्न हैं।

शाहिद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी  पर राज निदिमोरु और कृष्णा डीके की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोड़ी, राज और डीके, के साथ एक तस्वीर साझा की जिन्होंने इस श्रृंखला का निर्माण और निर्देशन किया है।

तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा,  जालसाज़ फिर से काम पर लौट आए हैं  जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नए भाग पर काम शुरू हो चुका है।

राज और डीके ने भी अपने इंस्टाग्राम खाते पर श्रृंखला की वापसी का संकेत दिया। नोटों की गड्डियों की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा,  दूसरा दौर प्रगति पर है,  जो इस सफल श्रृंखला की वापसी का इशारा है।

शाहिद ने इससे पहले दूसरे भाग की समय-सीमा के बारे में बात करते हुए कहा था कि इस तरह के बड़े स्तर के निर्माण में समय लगता है। उन्होंने बताया था कि फिल्मांकन पूरा होने के बाद पोस्ट-प्रोडक्शन कार्यों में लगभग एक वर्ष का समय लगता है, जिसमें 200 देशों में प्रसारित करने से पहले श्रृंखला को 35-40 भाषाओं में डब करना शामिल है।

उनके अनुसार प्रशंसकों को दूसरे भाग को देखने के लिये कम से कम डेढ़ से दो साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। फ़र्ज़ी  में शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, केके मेनन, भुवन अरोड़ा, रेजिना कैसेंड्रा और अमोल पालेकर जैसे मंझे हुए कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में है।

यह श्रृंखला सनी (शाहिद का किरदार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक छोटे स्तर का जालसाज़ है। वह एक घोटाले की कोशिश में जाली नोटों की दुनिया में गहराई से उतरता चला जाता है।

उसके रास्ते में एक दृढ़निश्चयी और लीक से हटकर चलने वाला पुलिस अधिकारी (विजय सेतुपति ) खड़ा है, जो देश के लिए सनी के खतरे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment

Related Posts

करोड़ों के बजट में बनी यूएस की फर्स्ट लेडी की डॉक्यूमेंट्री मेलानिया, लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

करोड़ों के बजट में बनी यूएस की फर्स्ट लेडी की डॉक्यूमेंट्री मेलानिया, लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘महारानी’ का जादू, सिनेमाघरों के बाद अब JOJO ऐप पर दर्शकों में भारी आकर्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘महारानी’ का जादू, सिनेमाघरों के बाद अब JOJO ऐप पर दर्शकों में भारी आकर्षण

फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकी, ‘धुरंधर’ स्टार से मांगी गई करोड़ों की रकम, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकी, ‘धुरंधर’ स्टार से मांगी गई करोड़ों की रकम, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से हो गया है दूर : प्रकाश राज

हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से हो गया है दूर : प्रकाश राज