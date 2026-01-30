लोकतेज WhatsApp channel
बॉर्डर 2 ने पहले सप्ताह में भारतीय बाजार में 224 करोड़ की कमाई की

मुंबई, 30 जनवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के सुपर स्टार सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने भारतीय बाजार में अपने पहले सप्ताह में 224 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई कर ली है।

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की है। फिल्म ‘बॉर्डर 2’, वर्ष 1997 में प्रदर्शित ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है।

फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं। इनके अलावा इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ,अहान शेट्टी,मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे सितारे भी हैं।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म बॉर्डर 2 ने भारतीय बाजार में सात दिनों में 224 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई कर ली है।अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

