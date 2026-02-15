शाहीद कपूर की फिल्म ने बड़े पर्दे पर मचाया धमाल, जानें O Romeo की अब तक कमाई

मुंबई, 15 फरवरी (वेब वार्ता)। शाहीद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ शुक्रवार 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। शहीद की फिल्म रिलीज होते ही बड़े पर्दे पर छा गई।

सनी देओल की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर 2 का एकछत्र राज खत्म करते हुए ‘ओ’रोमियो’ ने तगड़ी ओपनिंग ली। रिलीज के दूसरे दिन यानी की शनिवार को फिल्म को वैलेंटाइन डे का फायदा मिला और फिल्म ने शानदार कमाई की है।

शाहीद के करियर छठी सबसे बड़ी ओपनर बनी ‘ओ’रोमियो’ ओ रोमियो’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 8.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।

पहले दिन का बिज़नेस शाहिद कपूर की पिछली दो फिल्मों तेरी बातों में उलझा जिया 7.02 करोड़ और देवा के 5.50 करोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन से बेहतर है।

वहीं कबीर सिंह (20.21 करोड़) के सात साल बाद ‘ओ’रोमियो’ से शाहिद के खाते में बड़ी ओपनिंग आई है। ये फिल्म शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है।

फिल्म ने दूसरे दिन की ताबड़तोड़ कमाई ओ’रोमियो को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के चलते दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में तेजी आने की उम्मीद थी।

इस बीच सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने दूसरे दिन रात 10 बजे तक 12.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

फिल्म ने अब तक 20.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि, फिल्म की और बढ़ सकती है।

क्या है ‘ओ रोमियो’ की कहानी

शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथं चौथी फिल्म है। इससे पहले शहीद हैदर, कमीने और रंगून में विशाल के साथ काम कर चुके हैं।

शाहिद और तृप्ति डिमरी के अलावा, फिल्म में अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी भी हैं।

एक डार्क क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में सेट, कहानी एक बेरहम गैंगस्टर की है जिसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब एक मना

किया हुआ और एकतरफ़ा प्यार एक क्रूर गैंग वॉर शुरू कर देता है।