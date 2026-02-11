लोकतेज WhatsApp channel
दृश्यम 3 में प्रकाश राज की एंट्री, कहानी में आएगा नया मोड़

On
मुंबई, 11 फरवरी (वेब वार्ता)। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है।

अभिनेता प्रकाश राज ने फिल्म के लिए हां कर दी है। पहले दो भागों की बड़ी सफलता और दमदार कहानी के बाद तीसरे पार्ट में उनकी एंट्री से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है।

फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन एक बार फिर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। दिसंबर 2025 में जयदीप अहलावत के कास्ट में शामिल होने के बाद अब प्रकाश राज की एंट्री ने स्टारकास्ट को और मजबूत बना दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रकाश राज को दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट और उनका किरदार तुरंत पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। खास बात यह है कि वे किसी पुलिस अफसर की भूमिका में नहीं, बल्कि एक नए और अहम किरदार में नजर आएंगे, जो कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाएगा।

स्टार स्टूडियो 18 और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं। फिल्म के लेखक अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज शेख हैं, जबकि निर्माता अलोक जैन, अजीत आंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक हैं।

हाल ही में फिल्म स्पिरिट को लेकर उठीं अफवाहों को भी प्रकाश राज ने खुद खारिज किया था। दृश्यम -3  2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

