अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर लिखा- यह एक अद्वितीय यात्रा रही

मुंबई, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया कि वह अपनी गायक के रूप में यात्रा को विराम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब वे आगे कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेंगे।

अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ”नमस्ते, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले इतने सालों से आप सभी श्रोताओं ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं। आज यह बताना चाहता हूं कि अब से मैं एक प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इस सफर को विराम दे रहा हूं। यह मेरी जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा रही है। आप सभी का आभार।”

अरिजीत की पोस्ट देख फैंस अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। मशहूर गायक अमाल मलिक ने भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, “यह सुनकर मैं बिल्कुल खो सा गया हूं। समझ तो नहीं पा रहा, लेकिन आपके फैसले का सम्मान करता हूं। बस इतना जान लीजिए कि मैं पहले भी, आज भी और हमेशा आपका फैन रहूंगा। अगर वाकई यहीं तक बात है, तो यकीन मानिए आपके बिना फिल्मी संगीत कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरे दोस्त। आपके दौर में जन्म लेने के लिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूं।”

हाल में स्टैंडअप कमीडियन जाकिर खान ने भी सेहत के चलते स्टेज शो से लंबे ब्रेक का ऐलान किया। उनसे पहले भी कई सेलेब्स ने करियर की पीक पर होते हुए भी सेहत को प्राथमिकता दी और काम से दूरी बनाई।

जाकिर खान ने अपने शो के दौरान बताया था कि वह लंबे समय तक स्टेज से दूर रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी हेल्थ और निजी कारणों की वजह से लिया है। पिछले करीब दस सालों से जाकिर लगातार टूर कर रहे थे। दिन में लगातार कई शो, नींद की कमी, अनियमित खान-पान और लगातार ट्रैवल, ये सब उनकी सेहत पर भारी पड़ रहे थे।

उन्होंने कहा था कि वह लंबे समय तक इस थकान को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब लगा कि समय रहते रुकना जरूरी है। जाकिर ने बताया कि वह 2028-29 या 2030 के आसपास ही स्टेज पर वापसी करेंगे।

जाकिर से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। फिल्म ‘रॉकस्टार’ से शानदार डेब्यू करने वाली नरगिस से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन लगातार काम और अपेक्षाओं का दबाव उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। नरगिस ने बाद में इस पर खुलकर बात की और एक इंटरव्यू में बताया कि वह मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रही थीं।

साल 2016-17 के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि काम उन्हें खुशी नहीं दे रहा है। बैक-टू-बैक फिल्में, इंडस्ट्री का प्रेशर और अपने परिवार व दोस्तों से दूरी, इन सबने मिलकर उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया और न्यूयॉर्क जाकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताया।

वहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु को मायोसाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने की वजह से शूटिंग छोड़नी पड़ी और इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उस समय वह करियर के बेहतरीन दौर में थीं, लेकिन उन्होंने बिना किसी झिझक के ब्रेक लिया। इलाज और रिकवरी के बाद सामंथा ने दोबारा काम शुरू किया, अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की।

इसके साथ ही टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस सना मकबूल ने भी सेहत को पहले रखते हुए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। सना को लिवर से जुड़ी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस नामक गंभीर बीमारी थी, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए लिवर सिरोसिस तक पहुंच गई। वह इस बीमारी से सालों तक जूझती रही। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और काम से ब्रेक लेना पड़ा।