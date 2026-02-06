वध 2 को लेकर सस्पेंस की हिफाज़त, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने किया आग्रह

लोकतेज WhatsApp channel
मुंबई, 06 फरवरी (वेब वार्ता)। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने सभी से आग्रह किया है कि फिल्म वध 2 से जुड़े किसी भी स्पॉइलर या अहम सस्पेंस पॉइंट को शेयर करने से बचें। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म आज 06 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है।

उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि फिल्म से जुड़े किसी भी स्पॉइलर या अहम सस्पेंस पॉइंट को शेयर करने से बचें।एक मिस्ट्री थ्रिलर होने के नाते, फिल्म का असली असर इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में छिपा है, और कहानी से जुड़ा कोई भी खुलासा दर्शकोंके देखने के अनुभव को कम कर सकता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने पोस्ट के ज़रिए उन्होंने सभी से सस्पेंस बनाए रखने में सहयोग करने और दर्शकों को फिल्म को उसी तरह एंजॉय करने देने की अपील की है, जैसे इसे बनाया गया है।

संजय मिश्रा ने साझा किया, “हम आप सबसे गुज़ारिश करते हैं कि वध 2 के स्पॉइलर या क्लाइमेक्स का खुलासा न करें। यह फिल्म एक थ्रिलर मिस्ट्री के तौर पर बनाई गई है, और हम चाहते हैं कि थिएटर में इसे देखने वाले हर दर्शक का अनुभव वैसा ही बना रहे।”

नीना गुप्ता ने लिखा, “हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया वध 2 के स्पॉइलर या क्लाइमेक्स को उजागर न करें। यह फिल्म एक थ्रिलर मिस्ट्री के तौर पर बनाई गई है, और हम चाहते हैं कि थिएटर्स में इसे देखने वाले हर दर्शक के लिए इसका अनुभव पूरी तरह बरकरार रहे।”

फिल्म वध के पहले भाग को इसकी दमदार कहानी और नीना गुप्ता व संजय मिश्रा की सशक्त अदाकारी के लिए क्रिटिकल सराहना मिली थी। यही वजह है कि इसके सीक्वल से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, जो अपनी कहानी और रहस्य को इस बार और गहराई से पेश करता है।

लव फिल्म्स की प्रस्तुति वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है।

