डॉन 3 पर ब्रेक, जी ले जरा को आगे बढ़ाएंगे फरहान अख्तर

मुंबई, 29 जनवरी (वेब वार्ता)। फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 पिछले काफी समय से चर्चा में है, लेकिन इसकी कास्टिंग को लेकर जारी असमंजस के बीच प्रोजेक्ट फिर से धीमा पड़ता नजर आ रहा है।

रणवीर सिंह के फिल्म से अलग होने की खबरों के बाद अब यह फ्रेंचाइजी अनिश्चितता में घिर गई है। बीच में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के नामों को लेकर अटकलें भी लगीं, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फरहान अब अपना फोकस किसी दूसरी फिल्म पर शिफ्ट करने की तैयारी में हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फरहान अख्तर अपनी ड्रीम रोड-ट्रिप फिल्म जी ले जरा को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब मेकर्स इसे आगे बढ़ाने के मूड में दिख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है और फरहान एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से संपर्क में हैं, ताकि उनकी उपलब्ध तारीखों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके।

दरअसल, जी ले जरा की सबसे बड़ी चुनौती इसकी स्टार कास्ट की डेट्स का तालमेल बैठाना रहा है। तीनों अभिनेत्रियों के व्यस्त शेड्यूल के कारण पहले भी फिल्म की शूटिंग टलती रही है।

सूत्रों का कहना है कि अगर तारीखें फाइनल हो जाती हैं, तो फिल्म की शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकती है। फरहान फिलहाल इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि डॉन 3 की कास्टिंग पर अंतिम फैसला होने में अभी वक्त लग सकता है।

