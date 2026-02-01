लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

‘देवदास’, ‘तेरे नाम’ और ‘युवा’ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होंगी

On
‘देवदास’, ‘तेरे नाम’ और ‘युवा’ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होंगी

मुंबई, 01 फरवरी (वेब वार्ता)। शाहरुख खान अभिनीत ‘देवदास’, सलमान खान की ‘तेरे नाम’ और अभिषेक बच्चन की ‘युवा’ सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होंगी।

‘पीवीआर सिनेमा’ ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी, जिसमें फिल्मों के नामों के साथ-साथ इनके फिर से रिलीज होने की तारीखें भी बताई गई थीं।

पोस्ट के अनुसार, ‘देवदास’ छह फरवरी को, ‘तेरे नाम’ 20 फरवरी को और ‘युवा’ 27 फरवरी को फिर से रिलीज होगी।

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित ‘देवदास’ 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें खान के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन व माधुरी दीक्षित भी थीं। ‘युवा’ का निर्देशन मणिरत्नम ने किया था और यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी।

फिल्म में अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ‘तेरे नाम’ फिल्म में भूमिका चावला भी थीं और यह 2003 में रिलीज हुई थी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment

Related Posts

बस स्टैंड पर मिली सलाह ने बदला जैकी श्रॉफ का करियर, पिता ने पहले ही कर दी एक्टर बनने की भविष्यवाणी

बस स्टैंड पर मिली सलाह ने बदला जैकी श्रॉफ का करियर, पिता ने पहले ही कर दी एक्टर बनने की भविष्यवाणी

डॉन 3 पर ब्रेक, जी ले जरा को आगे बढ़ाएंगे फरहान अख्तर

डॉन 3 पर ब्रेक, जी ले जरा को आगे बढ़ाएंगे फरहान अख्तर

हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से हो गया है दूर : प्रकाश राज

हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से हो गया है दूर : प्रकाश राज

जो बातें आज सीखनी पड रही, काश पहले सीख लिया होता: अमिताभ

जो बातें आज सीखनी पड रही, काश पहले सीख लिया होता: अमिताभ