सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स का इंडस्ट्रियल टूर; आधुनिक मशीनरी और 3D टेक्नोलॉजी की बारीकियों को समझा

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल टूर कमेटी के चेयरमैन अरविंद बाबावाला और को-चेयरमैन चेतन सेठ के नेतृत्व में चैंबर के सदस्यों के एक डेलीगेशन ने जनवरी 2026 के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित इंडस्ट्रीज़ का औद्योगिक दौरा किया।

इस विज़िट का उद्देश्य अलग-अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स के कार्य-प्रणाली, नई टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल और बिज़नेस प्रोसेस की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना था।

चैंबर डेलीगेशन ने 13 जनवरी 2026 को पद्मा पल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया। यहां दाल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उपयोग की जाने वाली आधुनिक मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, स्टोरेज मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोसेसेज़ की विस्तार से जानकारी दी गई।

उसी दिन डेलीगेशन ने बालाजी एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी औद्योगिक विज़िट किया। इस दौरान एग्रो-बेस्ड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने मार्गदर्शन दिया। साथ ही इंडस्ट्री के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा, 28 जनवरी 2026 को चैंबर डेलीगेशन ने सहजानंद टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और 3D एक्सीलेंस सेंटर का औद्योगिक दौरा किया। यहां एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, 3D डिज़ाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि इस तरह के औद्योगिक विज़िट कार्यक्रम इंडस्ट्रियलिस्ट्स और युवा उद्यमियों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करते हैं, साथ ही इंडस्ट्री के बीच संवाद और सहयोग के नए अवसर भी पैदा करते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।