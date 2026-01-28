लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सहारा दरवाज़ा के पास सरदार मार्केट के सामने भीषण आग, फ्रूट पैकेजिंग गोदाम को भारी नुकसान

कार्डबोर्ड बॉक्स और प्लास्टिक क्रेट के कारण आग ने लिया विकराल रूप, फायर ब्रिगेड ने एक घंटे में पाया काबू

On
सूरत : सहारा दरवाज़ा के पास सरदार मार्केट के सामने भीषण आग, फ्रूट पैकेजिंग गोदाम को भारी नुकसान

सूरत। सूरत शहर के व्यस्त सहारा दरवाज़ा क्षेत्र में बुधवार सुबह (28 जनवरी) उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरदार मार्केट के सामने स्थित एक फ्रूट पैकेजिंग गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई।

आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

जानकारी के अनुसार, सरदार मार्केट के सामने फ्रूट मार्केट के पास स्थित दो दुकानों को जोड़कर बनाया गया यह बड़ा गोदाम फ्रूट पैकिंग के काम में इस्तेमाल होता था।

गोदाम में बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड बॉक्स और प्लास्टिक क्रेट रखे गए थे। सुबह अचानक आग भड़क उठी, और ज्वलनशील सामग्री होने के कारण कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से उठता घना धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा।

आग की सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारियों और मजदूरों में भगदड़ मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। डुंभाल और मान दरवाजा फायर स्टेशन से कुल चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती अनुमान के अनुसार, गोदाम में रखा करीब 70 प्रतिशत सामान जलकर नष्ट हो गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत में भारत की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन

सूरत में भारत की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन

सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने डिंडोली वृद्धा आश्रम में 11वीं बार कराया भोजन

सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने डिंडोली वृद्धा आश्रम में 11वीं बार कराया भोजन

सूरत : भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में 'स्ट्रीट बाज़ार फेस्ट 2026' की धूम; MBA छात्रों ने लाइव सेलिंग से सीखे बिज़नेस के गुर

सूरत : भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में 'स्ट्रीट बाज़ार फेस्ट 2026' की धूम; MBA छात्रों ने लाइव सेलिंग से सीखे बिज़नेस के गुर

सूरत : किसी का अधिकार छीनना या हक का हनन करना सबसे बड़ा पाप : डॉ. राजेन्द्र दासजी महाराज

सूरत : किसी का अधिकार छीनना या हक का हनन करना सबसे बड़ा पाप : डॉ. राजेन्द्र दासजी महाराज