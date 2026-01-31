लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कॉम्पिटिशन 2025-26 का समापन

536 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, 48 विजेताओं को किया गया सम्मानित

सूरत।सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (SDCA) द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कॉम्पिटिशन 2025-26 का भव्य समापन लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 31 जनवरी 2026 को सम्पन्न हुआ।

यह प्रतियोगिता फैट लॉस और मसल गेम्स की विभिन्न कैटेगरी में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 536 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर अलग-अलग कैटेगरी के 48 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कॉम्पिटिशन का आयोजन एसडीसीए के अध्यक्ष श्री कनैयाभाई कॉन्ट्रैक्टर और सचिव श्री हितेशभाई पटेल के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किया गया। आयोजन को सफल बनाने में एसडीसीए हेल्थ क्लब कमेटी के कन्वीनर श्री परीक्षितभाई कॉन्ट्रैक्टर और उनकी टीम की अहम भूमिका रही।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सूरत क्रिकेट एसोसिएशन की हेल्थ क्लब कमेटी के सदस्य श्री अश्विनीभाई भदानी, श्री हितेंद्रभाई मोदी, श्री किशोरभाई पटेल, क्रिकेट सचिव डॉ. नैमेश देसाई सहित कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों की सराहना की गई।

Tags: Surat Surat District Cricket Association (SDCA)

