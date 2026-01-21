सूरत : लायंस क्लब ऑफ़ सूरत ईस्ट की पहल: विवाह-पूर्व अवसर पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर

लायंस क्लब ऑफ़ सूरत ईस्ट के ज़ोन चेयरमैन लायन जगदीशभाई बोडरा की पुत्री येशा के विवाह-पूर्व शुभ अवसर पर लोकसेवा एवं सद्भावना की भावना से सरथाणा स्थित लोक सेवा सद्भावना आश्रम में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

यह शिविर श्री लोक सेवा सद्भावना वृद्धाश्रम, दिव्यांग एवं बाल आश्रम, सरथाणा (सूरत) में लोक दृष्टि नेत्र बैंक एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, चौर्यासी शाखा द्वारा प्रेरित आभार मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया। शिविर में नेत्र परीक्षण दिनेशभाई जोगाणी (ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट, उपाध्यक्ष—लोक दृष्टि ट्रस्ट नेत्र बैंक, सक्षम सूरत महानगर उपाध्यक्ष) द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में लायंस क्लब ऑफ़ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष लायन किशोरभाई मंगरोलिया, ज़ोन चेयरमैन लायन जगदीशभाई बोडरा तथा कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (अध्यक्ष—लोक दृष्टि नेत्र बैंक, चेयरमैन—रेड क्रॉस रक्तदान केंद्र, सक्षम गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने जानकारी दी कि लायंस क्लब ऑफ़ सूरत ईस्ट के सहयोग से आश्रम में रह रहे सभी निराश्रित बच्चों, भाई-बहनों एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया है। साथ ही जिन जरूरतमंदों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनके लिए नेत्र अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था भी की जाएगी।

इस अवसर पर श्री लोक सेवा सद्भावना वृद्धाश्रम के सेवक गुणीराम बापू एवं पियूषभाई खरे द्वारा की जा रही निःस्वार्थ सेवा की भी सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि वे वास्तव में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनकर सेवा कार्य कर रहे हैं, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है।

उल्लेखनीय है कि बोडरा परिवार के आशीर्वाद से अ. सौ. संगीता बेन एवं जगदीशभाई करमशीबापा बोडरा की सुपुत्री चि. येशा के विवाह-पूर्व ‘उजास अभियान’ के अंतर्गत मानवता और सेवा से जुड़े ऐसे जनोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परम पूज्य गौरीबेन करमशीबापा बोडरा, रमेशभाई करमशीबापा बोडरा, गिरीशभाई करमशीबापा बोडरा, जगदीशभाई करमशीबापा बोडरा, परम पूज्य करमशीबापा बोडरा परिवार के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आध्यात्मिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित सेवा कार्य निरंतर होते रहते हैं।