सूरत : इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीज़न 3 का आगाज आज से, पहले मुकाबले में माझी मुंबई और श्रीनगर के वीर आमने-सामने

सूरत

दो बेहद सफल और रोमांचक सीज़न के बाद, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) अपने अब तक के सबसे बड़े और शानदार संस्करण के साथ वापसी के लिए तैयार है। आईएसपीएल सीज़न 3 की शुरुआत शुक्रवार को सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में होगी, जो एक महीने तक चलने वाले हाई-ऑक्टेन टेनिस-बॉल टी10 क्रिकेट और भारत की स्ट्रीट-क्रिकेट संस्कृति के जश्न का वादा करता है। 

9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस तीसरे सीज़न में आठ फ्रेंचाइज़ियां हिस्सा लेंगी और कुल 44 तेज़-तर्रार मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीज़न रॉ टैलेंट, बेखौफ क्रिकेट और जबरदस्त मनोरंजन का बेहतरीन संगम पेश करेगा। सीज़न के उद्घाटन मुकाबले में गत विजेता माझी मुंबई का सामना श्रीनगर के वीर से होगा। पहले मैच से पहले दर्शकों को शाम 5 बजे से शुरू होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह का आनंद मिलेगा।

 आईएसपीएल कोर कमेटी सदस्य सचिन तेंदुलकर पोर्श 911 में पहुंचकर समारोह की शान बढ़ाएंगे। इस मौके पर आईएसपीएल कोर कमेटी के सदस्य आशीष शेलार, मीनल अमोल काले और सूरज सामत भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ दीपक चौहान (प्रेसिडेंट – ऑपरेशंस), चयन समिति प्रमुख प्रवीण आमरे और जतिन परांजपे भी समारोह में शिरकत करेंगे।

टीम सह-मालिकों में अमिताभ बच्चन और नीति अग्रवाल (माझी मुंबई), अक्षय कुमार (श्रीनगर के वीर), सूर्या और राजदीप गुप्ता (चेन्नई सिंगम्स), इज़ाज़अहमद खानुसिया (अहमदाबाद लायंस), राम चरण और खिज़रा बंदुकवाला (फाल्कन राइज़र्स हैदराबाद), संजय डांगी (बेंगलुरु स्ट्राइकर्स), अक्ष कंबोज (टाइगर्स ऑफ कोलकाता), अर्पिता खान शर्मा (दिल्ली सुपरहीरोज़) और रूपाली गांगुली भी शामिल होंगी, जिससे यह समारोह खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक सितारों से सजी यादगार शाम बनेगा।

आईएसपीएल सीज़न 3 में आठ टीमें भाग लेंगी, जिनमें गत चैंपियन माझी मुंबई (सह-मालिक अमिताभ बच्चन), टाइगर्स ऑफ कोलकाता (सौरव गांगुली, सैफ अली खान और करीना कपूर खान), श्रीनगर के वीर (अक्षय कुमार), चेन्नई सिंगम्स (सूर्या), बेंगलुरु स्ट्राइकर्स (ऋतिक रोशन) और फाल्कन राइज़र्स हैदराबाद (राम चरण) शामिल हैं। इनके अलावा दो नई टीमें—दिल्ली सुपरहीरोज़ (सलमान खान) और अहमदाबाद लायंस (अजय देवगन)—भी लीग में जुड़ेंगी, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होंगे। 

