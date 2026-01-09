सूरत : भागवत कथा के श्रवण मात्र से धुल जाते मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप : बाल संत भोलेबाबाजी

शहर के गोडादरा क्षेत्र में श्री कृष्णा ड्रीम्स एवं स्टलर के पास एसएमसी गार्डन के निकट गौ-सेवार्थ आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। देश के प्रसिद्ध कथा वाचक बाल संत श्री भोलेबाबाजी के श्रीमुख से हो रही कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ रहे हैं।

व्यासपीठ से प्रवचन करते हुए बाल संत श्री भोलेबाबाजी ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि कलियुग के दोषों से बचने के लिए हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है।

कथा के दौरान उन्होंने बताया कि बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करने वाले केवल दो ही हैं—एक भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संबंध यदि भगवान से जुड़ जाए, तो वह महान हो जाता है। जीवन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मनुष्य को तीन प्रकार का भय हमेशा रखना चाहिए—गुरु का, समाज का और भगवान का। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जो समस्त जगत को चेतना और प्रकाश प्रदान करता है।

संसार के स्वरूप का वर्णन करते हुए बाल संत ने कहा कि संसार दुखों से भरा है। जहां संसार से आसक्ति जुड़ती है, वहां मनुष्य कभी पूर्ण सुखी नहीं रह सकता—कोई तन से दुखी है, कोई मन से और कोई धन से। संयुक्त परिवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने शिव परिवार का उल्लेख किया, जिसमें नंदी, सिंह, चूहा, सांप और मोर जैसे एक-दूसरे के स्वाभाविक विरोधी जीव भी पूर्ण सामंजस्य के साथ रहते हैं।

शुक्रवार सुबह 5 बजे आयोजित प्रार्थना सभा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया। वहीं प्रभात फेरी गोडादरा विस्तार की आरण्य-2, कृष्णा ड्रीम्स, बैकुंठधाम सोसायटी, विनायक हाइट्स और श्री एवेन्यू सोसायटी से होकर निकली, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।

मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि कथा आयोजन को सफल बनाने में विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता धीरज राजपुरोहित, जुगलकिशोर पालीवाल, विनोद सारस्वत, अनिल नुवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा।

विप्र फाउंडेशन गुजरात प्रदेश के युवा महामंत्री प्रदीप पारिक ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 5 से 6 बजे तक प्रार्थना एवं नित्य स्तुति तथा सुबह 6 से 7:30 बजे तक प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन जोन-15 सूरत के पदाधिकारीगण, गौभक्तों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहकर कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।