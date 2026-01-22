सूरत : एसबीआई ने रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग व बीमार यात्रियों की सुविधा के लिए 5 व्हीलचेयर भेंट की

सूरत । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सामाजिक दायित्व के तहत सूरत रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग और बीमार यात्रियों की सुविधा के लिए 5 व्हीलचेयर भेंट कीं। यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह 10 बजे सूरत रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर एसबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री राजेश कुमार सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसबीआई की ओर से दी गई व्हीलचेयर रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर श्री श्रवण कुमार मेघवाल, स्टेशन अधीक्षक श्री प्रमोद शर्मा और सीएमआई श्री गणेश जाधव को औपचारिक रूप से सौंपी गईं।

कार्यक्रम में वेस्टर्न रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के हबीब भाई वोरा, ओमप्रकाश गोयल, निकुंज भाई, शौकत मिर्जा और निर्मल भाई भी मौजूद रहे।

स्टेशन अधीक्षक प्रमोद शर्मा ने इस सराहनीय पहल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन व्हीलचेयरों से स्टेशन पर आने वाले दिव्यांग, वृद्ध और अस्वस्थ यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित व सहज बन सकेगी।