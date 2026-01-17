सूरत : युको बैंक का मजबूत प्रदर्शन: Q3 में शुद्ध लाभ ₹739 करोड़, एनपीए में उल्लेखनीय कमी

सूरत। युको बैंक ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही (Q3 FY 2025-26) और नौ माह के अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं, जिनमें बैंक के समग्र प्रदर्शन में मजबूत वृद्धि और एसेट क्वालिटी में स्पष्ट सुधार देखने को मिला है।

बैंक का कुल व्यवसाय 31 दिसंबर 2025 तक ₹5,53,680 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 13.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान सकल अग्रिम 16.74 प्रतिशत बढ़कर ₹2,43,594 करोड़ और कुल जमा 10.64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹3,10,086 करोड़ तक पहुंच गए।

लाभप्रदता में मजबूती

तिमाही समाप्ति 31 दिसंबर 2025 के लिए युको बैंक का शुद्ध लाभ ₹739 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.65 प्रतिशत अधिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹1,680 करोड़ रहा, जिसमें 5.93 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 11.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2,646 करोड़ रही।

नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) वैश्विक स्तर पर 3.08 प्रतिशत और घरेलू स्तर पर 3.27 प्रतिशत रहा। वहीं, कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो में 330 बेसिस प्वाइंट का सुधार होकर यह 52.20 प्रतिशत पर आ गया।

CASA और RAM सेक्टर में वृद्धि

बैंक का कुल CASA 11.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹1,12,083 करोड़ रहा, जबकि CASA अनुपात 44 बेसिस प्वाइंट सुधरकर 38.41 प्रतिशत पर पहुंच गया।

रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME (RAM) सेक्टर में बैंक का पोर्टफोलियो 25.86 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ ₹1,43,919 करोड़ रहा। इसमें रिटेल अग्रिम 28.18 प्रतिशत, कृषि अग्रिम 24.69 प्रतिशत और MSME अग्रिम 23.56 प्रतिशत बढ़े।

एसेट क्वालिटी में बड़ा सुधार

युको बैंक की एसेट क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.41 प्रतिशत और नेट एनपीए 0.36 प्रतिशत पर आ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 50 और 27 बेसिस प्वाइंट का सुधार है। प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR) 97.32 प्रतिशत रहा, जबकि स्लिपेज रेशियो 0.85 प्रतिशत दर्ज किया गया।

नौ माह का प्रदर्शन

31 दिसंबर 2025 को समाप्त नौ माह की अवधि में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹4,856 करोड़ (11.92% वृद्धि) और शुद्ध लाभ ₹1,967 करोड़ (9.70% वृद्धि) रहा। इस अवधि में NII ₹7,582 करोड़ और शुल्क आधारित आय ₹1,216 करोड़ रही।

पूंजी पर्याप्तता और नेटवर्क

बैंक की पूंजी पर्याप्तता मजबूत बनी हुई है, जिसमें CRAR 17.43 प्रतिशत और Tier-I अनुपात 15.41 प्रतिशत रहा।

युको बैंक का घरेलू शाखा नेटवर्क 3,327 शाखाओं का है, जिनमें से 61.25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा बैंक की दो विदेशी शाखाएं हांगकांग और सिंगापुर में तथा ईरान में एक प्रतिनिधि कार्यालय कार्यरत है।

कुल मिलाकर, युको बैंक के ताजा वित्तीय परिणाम मजबूत व्यवसाय वृद्धि, बेहतर लाभप्रदता और सुधरी हुई एसेट क्वालिटी को दर्शाते हैं, जिससे बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की संभावनाएं और सुदृढ़ हुई हैं।