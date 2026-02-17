लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज में “मॉडर्न इंटरव्यू में महारत” पर सेमिनार आयोजित

एमबीए-एमसीए विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू तैयारी और मॉक इंटरव्यू सत्र, 52 छात्रों ने लिया भाग

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट के एमबीए और एमसीए विभाग द्वारा 17 फरवरी 2026 को “मॉडर्न इंटरव्यू में महारत हासिल करना: तैयारी से ऑफर तक” विषय पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। सेमिनार के पश्चात विद्यार्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू सत्र भी आयोजित किया गया।

इस सत्र का मार्गदर्शन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जिग्नेश सांघवी ने किया। उन्होंने इंटरव्यू की प्रभावी तैयारी, आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीक, आम इंटरव्यू प्रश्नों को संभालने के तरीके और जॉब ऑफर प्राप्त करने की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी साझा की। सेमिनार पूरी तरह इंटरैक्टिव रहा, जिसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस दी गई। कुल 52 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यह कार्यक्रम कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. स्वेता आर. कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। आयोजन समिति में असिस्टेंट प्रोफेसर नेहल चोरावाला (टीपीओ) और असिस्टेंट प्रोफेसर खुशबू पटेल ने समन्वयक की भूमिका निभाई।

कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत जानकारीपूर्ण, प्रेरणादायक और उपयोगी सिद्ध हुआ। सेमिनार में शामिल सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

Tags: Surat BMU

