सूरत : स्वामी विवेकानंद जयंती पर सूरत मनपा ने दयालजी बाग में किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम

स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सोमवार, 12 जनवरी 2026 को सुबह 8.30 बजे नानपुरा स्थित दयालजी बाग में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश में विख्यात महान संत, विचारक और राष्ट्रभक्त स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सुतरांजलि अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में सूरत के मेयर दक्षेशभाई मावाणी, डिप्टी मेयर डॉ. नरेंद्रभाई पाटिल, रूलिंग पार्टी की नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, रूलिंग पार्टी के दंडक धर्मेशकुमार वानियावाला, सांस्कृतिक समिति की चेयरपर्सन श्रीमती सोनलबेन देसाई सहित विभिन्न समितियों के चेयरपर्सन, म्युनिसिपल सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर धागा बांधकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

नगर प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के विद्यार्थियों तथा शहर के नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और स्वामी विवेकानंद के विचारों को स्मरण करते हुए फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया।